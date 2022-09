Autofahrerin übersieht Polizeiauto: 23.000 Euro Schaden nach Unfall

Zwei Polizeiautos sind mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. Auf einer Kreuzung in Heidenheim kommt es zum Unfall.

Bei einer Einsatzfahrt eines Polizeiautos ist am Dienstagmorgen in Heidenheim ein Unfall passiert. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch entstand ein Schaden in Höhe von 23.000 Euro.

Gegen 7.45 Uhr befanden sich nach Polizeiangaben zwei Streifenfahrzeuge auf Einsatzfahrt in der Wilhelmstraße. Beide Fahrzeuge seien mit eingeschalteten Sondersignalen unterwegs gewesen, heißt es.

Das erste Polizeifahrzeug hatte die Kreuzung an der Schlosshausstraße bereits passiert. Das zweite Polizeifahrzeug fuhr in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links in die Schlosshausstraße einfahren.

Der Verkehr aus Richtung Göppingen hatte mittlerweile grün und eine 59-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai los. Dabei soll sie nicht auf das mit Sondersignal fahrende Polizeiauto geachtet haben und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. (AZ)