Bewaffneter Überfall auf Laden: Täter droht mit Messer und flüchtet mit Geld

In Heidenheim ist am Samstagmorgen ein Verkaufsladen am Bahnhofsplatz überfallen worden. Der Täter kann flüchten. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Kurz nach 7.30 Uhr betrat der Räuber den Laden. Er drohte einer Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Damit flüchtete er in Richtung Bahngleise und einer Unterführung. Dort verlor sich seine Spur.

Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach dem Täter, der maskierte Mann konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Die Polizei sucht jetzt den Unbekannten, der vom Opfer als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben wird. Den Angaben der Zeugin nach trug der Räuber eine dunkle Sporthose und eine dunkle Jacke. Zudem trug er wohl eine Kapuze über den Kopf und hatte das Gesicht mit einem dunkelblauen Tuch bedeckt. Er soll einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben?

Wer hat solch einen Mann am Samstag zwischen 7 Uhr und 8 Uhr in der Heidenheimer Innenstadt gesehen?

Wer hat weitere Informationen zu dem Mann?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/322-0 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)