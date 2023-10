Bewaffneter Überfall auf Spielhalle: Zwei Täter sind auf der Flucht

In Heidenheim wird eine Spielhalle überfallen. Zum Einsatz kommt dabei auch ein Messer. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

In Heidenheim ist am späten Sonntagabend eine Spielhalle in der Schnaitheimer Straße überfallen worden. Die Täter flüchteten, eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Überfall gegen kurz vor 23 Uhr. Die bislang Unbekannten betraten die Spielothek und bedrohten die Angestellte. Unter Vorhalt eines Messers stieß ein Täter die Angestellte zur Seite. Danach griffen wohl beide in die Kasse und nahmen das darin befindliche Geld mit.

Überfall auf Spielhalle in Heidenheim: Höhe der Beute ist noch unklar

Beide Unbekannten flüchteten. Die Polizei suchte sofort mit mehreren Streifen nach den Tätern, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Fahndung verlief jedoch erfolglos. Verletzt wurde niemand. Die Höhe der Beute sei noch unklar, so die Polizei in einer Mitteilung am Montag.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Die Polizei sucht jetzt nach den Unbekannten, die von der Zeugin als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und mit schlanker Figur beschrieben werden. Zum Alter der beiden Täter liegen keine Erkenntnisse vor.

Polizeieinsatz in Heidenheim: So werden die Täter beschrieben

Ein Täter war mit einer blauen Daunenjacke mit Kapuze und einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas mit weißen Streifen an beiden Beinaußenseiten bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Basecap. Im Gesicht trug der Räuber eine rote Maskierung ähnlich eines Schlauchschals. Außerdem hatte er auffällige Handschuhe mit Schneeflockenmotiv an und führte einen schwarzen Rucksack mit. In dem verstaute er die Beute.

Der Komplize war mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer grauen Jogginghose bekleidet. Die Hose ist am rechten unteren Hosenbein schwarz. An den Beinaußenseiten sind drei weiße Streifen vorhanden. Der Räuber trug graue Joggingschuhe mit weißer Sohle. Auch er hatte bei der Tat graue Handschuhe getragen.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben?

Wer hat zwei dunkel gekleidete Personen am Sonntag zwischen 22.30 und 23.00 Uhr in der Schnaitheimer Straße gesehen?

Wer hat weitere Informationen zu den beschriebenen Personen?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/322-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)