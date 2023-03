Einbruch mit Mistgabel in Gaststätte: Polizei sucht Zeugen

Mit einem sonderbaren Tatwerkzeug wird in eine Gaststätte in Heidenheim eingebrochen. Die Täter machen Beute, lassen aber auch etwas zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang Unbekannte sind am frühen Samstagmorgen mit einer Mistgabel in eine Gaststätte in Heidenheim eingedrungen und machten Beute. Eine grobe Beschreibung der Täter liegt den Ermittlern offenbar vor.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Unbekannten zwischen 2.40 und 4.30 Uhr in die Gaststätte auf dem Friedrich-Degeler-Platz ein. Sie durchwühlten den Barbereich und versuchten mit einer Mistgabel weitere Türen im Inneren aufzuhebeln. Das sei ihnen aber nicht gelungen, heißt es im Polizeibericht.

Einbruch mit Mistgabel in Gaststätte in Heidenheim: Mehrere hundert Euro gestohlen

Bei ihrer Suche nach Beute fanden sie auch einen Autoschlüssel. Der Wagen stand vor der Gaststätte. Das Fahrzeug suchten die Täter ebenfalls nach Wertgegenständen ab. Die Unbekannten stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und zwei Überwachungskameras.

Einer der Unbekannten trug nach Polizeiangaben eine Brille. Der andere trug während der Tat eine Basecap, schwarze Handschuhe, Schuhüberzieher und eine Bedienschürze. Die etwa 1,80 Meter große Mistgabel mit vier Zinken hatten die Unbekannten mitgebracht und in der Gaststätte zurückgelassen.

Das Polizeirevier Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07321/3220 entgegengenommen. (AZ)