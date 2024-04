Fünf Verletzte bei Unfall: Auto kollidiert frontal mit Gegenverkehr

Aus bislang unbekannter Ursache gerät eine Frau in den Gegenverkehr. In einem Auto dort werden durch den Unfall unter anderem zwei Kinder verletzt.

Bei einem Unfall am Mittwochmittag in Heidenheim sind fünf Personen leicht verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie Polizei mitteilt, war eine 32-Jährige um 11.44 Uhr mit ihrem Ford in der Schnaitheimer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie bei der Karlstraße zu weit nach links und überfuhr eine Verkehrsinsel.

Anschließend kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Citroen, der mit vier Personen besetzt war. Durch den Aufprall erlitten im Citroen der 66-jährige Fahrer, seine 35-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren leichte Verletzungen. Auch die 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Personen in umliegende Kliniken.

Die Polizei Heidenheim (Telefon: 07321/322432) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg die Fahrzeuge. (AZ)