Kurioser Unfall: Linienbus bleibt im Drive-In von McDonald's hängen

Der Bus war offensichtlich zu dick für die Durchfahrt. Unklar ist, ob die Busfahrerin wenden oder zum Drive-In-Schalter wollte, um sich was zum Essen zu holen.

In Heidenheim ist es am Donnerstag zu einem kuriosen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, blieb eine 51-jährige Fahrerin eines Linienbusses an einer Schilderbrücke im Drive-In einer McDonald's-Filiale hängen.

Gegen 15.45 Uhr fuhr demnach die 51-Jährige mit ihrem Iveco-Bus in der Nördlinger Straße. Auf dem Gelände des Schnellrestaurants wollte sie nach Polizeiangaben wohl wenden. Dabei übersah sie eine Schilderbrücke und kollidierte mit dieser.

Unfall bei McDonald's in Heidenheim: Wollte die Busfahrerin sich was zum Essen holen?

Wie der SWR berichtet, wollte die Fahrerin jedoch nicht wenden, sie wollte demnach wohl zum Drive-In-Schalter der Fastfoodkette. Wie es zu der Entscheidung kam, mit einem Linienbus in den Drive-In zu fahren, sei unklar. Einfach rückwärts zu fahren, sei nicht mehr gegangen. Der Autoschalter der McDonald's-Filiale musste zunächst geschlossen bleiben. Die Bergung des Busses habe sich schwierig gestaltet, heißt es.

Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 14.000 Euro. (AZ)