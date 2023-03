Ohne Führerschein unterwegs: 39-Jähriger flüchtet vor Polizei

Ein 39-Jähriger Pkw-Fahrer soll von der Polizei kontrolliert werden und flüchtet. Wie sich herausstellt, war der Mann ohne Führerschein und mit Drogen unterwegs.

Eine Polizeistreife wollte am Samstag gegen 23 Uhr den Pkw eines 39-Jährigen in der St. Pöltener Straße einer Routinekontrolle unterziehen und wendete dafür den Streifenwagen. Alarmiert durch das Manöver der Beamten, beschleunigte der 39-Jährige sein Fahrzeug und wollte flüchten. In der Paul-Wulz-Straße ließ der Mann seinen Pkw stehen, setzte die Flucht zu Fuß fort und ließ dabei ein kleines Tütchen fallen, welches die Beamten sicherstellen konnten.

Flüchtiger hat ein Gramm Kokain dabei

Schließlich versuchte er sich hinter einem parkenden Auto zu verstecken und konnte dort von den Beamten gestellt werden. Da sich in dem Tütchen ein Gramm Kokain befand und der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte, nahm die Polizei Ermittlungen gegen den 39-Jährigen auf.