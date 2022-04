Plötzlich sitzt ein fremder Mann im Wohnzimmer: 25-Jährige ruft die Polizei

Laut Polizei soll die 25-Jährige den Mann überrascht haben, als der in ihrem Wohnzimmer saß. Gut möglich aber, dass auch die Frau überrascht war.

Die Polizei schreibt: "Fremder in der Wohnung - In Heidenheim überraschte am Montag eine 25-Jährige einen Mann in ihrem Wohnzimmer." Gut möglich aber, dass auch die Frau überrascht war, dass da ein ihr nicht bekannter Mann bei ihr Zuhause gesessen hatte.

Kurz vor 21 Uhr traf die 25-Jährige laut der Mitteilung der Polizei in ihrer Wohnung in der Rosensteinstraße auf den Fremden. Der saß im Wohnzimmer. Die Frau rief daraufhin die Polizei und bat um Hilfe. Die Beamten kamen und nahmen den betrunkenen 24-Jährigen in Gewahrsam. Sie brachten ihn zum Polizeirevier.

Der Mann und ein weiterer sollen Diebstahl in Heidenheim begangen haben

Wie weitere Ermittlungen ergeben hätten, soll der junge Mann am selben Abend gegen 20.30 Uhr mit einem 34-Jährigen in der Innenstadt von Heidenheim einen Ladendiebstahl begangen haben. Beide seien anschließend geflüchtet, seien jedoch von Zeugen detailliert beschrieben worden.

Den 34-Jährigen nahm die Polizei kurz darauf fest. Er war gegen 21.30 Uhr am Eugen-Jaekle-Platz aufgefallen, weil er Passanten belästigte. Gegen ihn lagen wegen zurückliegender Taten Haftbefehle vor.

Beide Männer wehrten sich vergeblich gegen die Maßnahmen der Polizei. Sie müssen nun mit verschiedenen Anzeigen rechnen. Was der 24-Jährige im Haus der Heidenheimerin wollte, ist der Polizei bislang nicht bekannt. (AZ)