Streit um zu enge Parklücke eskaliert: 21-Jährige schlägt mit der Faust ins Gesicht

Vor dem Landratsamt in Heidenheim ist am Donnerstag ein Streit um eine vermeintlich zu enge Parklücke eskaliert. Eine 21-Jährige soll am Ende einem 50-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 50-Jähriger gegen 15 Uhr zusammen mit seinem 21-jährigen Sohn vor der Behörde in der Felsenstraße. Kurz darauf versuchte wohl ein 23-Jähriger mit seiner 21-jährigen Beifahrerin unmittelbar daneben einzuparken. Weil dem die Parklücke wohl nicht breit genug war, machte er den 50-Jährigen dafür verantwortlich.

Der 23-Jährige soll ihn beschimpft haben. Daraufhin sei es zum Streit gekommen. Da sich der 21-jährige Sohn dies nicht gefallen ließ, soll er den 23-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und ihn zu Boden gebracht haben. Daraufhin habe sich die 23-jährige Freundin eingemischt und soll dem 50-Jährigen mit der Faust eine blutige Nase verpasst haben.

Anschließend wurde die Polizei Heidenheim verständigt, und die Lage habe sich wieder beruhigt. Die Beamten ermitteln nun wegen Körperverletzung und Beleidigung. (AZ)