Tote Frau mit Verletzungen in Wohnung gefunden: Das ergab die Obduktion

In einem Haus wird eine 68-Jährige tot aufgefunden. Am Körper der Frau befanden sich Verletzungen. Nun liegt ein erstes Ergebnis der Obduktion vor.

In einem Haus in Heidenheim ist am späten Mittwochabend eine tote Frau gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, habe ein Zeuge sie entdeckt. Die Hintergründe aber waren zunächst unklar.

Demnach seien kurz vor 23 Uhr Einsatz- und Rettungskräfte zu einem Notfall ausgerückt. Der Zeuge habe eine leblose Frau in einem Haus gemeldet. Vor Ort habe die Notärztin nur noch den Tod der 68-Jährigen feststellen können. Am Körper der Frau befanden sich jedoch Verletzungen.

Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen zu den Hintergründen und Geschehnissen auf. Weitere Details zum Vorfall waren erst nicht bekannt, am Nachmittag teilen die Ermittler mit: Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion würden keine Hinweise auf eine Straftat oder Fremdverschulden vorliegen. (AZ)