Tote Frau mit Verletzungen in Wohnung gefunden: Das ist bislang bekannt

In einem Haus wird eine 68-Jährige tot aufgefunden. Am Körper der Frau befanden sich Verletzungen. Die Hintergründe aber sind noch unklar.

In einem Haus in Heidenheim ist am späten Mittwochabend eine tote Frau gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, habe ein Zeuge sie entdeckt. Die Hintergründe aber sind noch unklar.

Demnach seien kurz vor 23 Uhr Einsatz- und Rettungskräfte zu einem Notfall ausgerückt. Der Zeuge habe eine leblose Frau in einem Haus gemeldet. Vor Ort habe die Notärztin nur noch den Tod der 68-Jährigen feststellen können. Am Körper der Frau befanden sich jedoch Verletzungen.

Die Polizei will nun die Hintergründe und Geschehnisse ermitteln. Dazu nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Weitere Details zum Vorfall seien derzeit nicht bekannt, heißt es. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, soll nachberichtet werden. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.