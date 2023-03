Toter Mann in Wohnung gefunden: Polizei fasst 34-jährigen Tatverdächtigen

In Heidenheim wurde in der Nacht ein Mann tot in einer Wohnung gefunden. Er soll Verletzungen aufgewiesen haben. Jetzt wurde ein Verdächtiger gefasst.

Nachdem in einer Wohnung in Heidenheim ein 50-Jähriger tot aufgefunden worden war, hat die Polizei nun einen 34-Jährigen festgenommen. Der Mann steht nach Angaben der Ermittler im dringenden Verdacht für den Tod des 50-Jährigen verantwortlich zu sein. Im Laufe des Mittwochs soll der 34-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Der 50-Jährige war ist in der Nacht zum Dienstag leblos in seiner Wohnung in der Degenhardstraße in Heidenheim gefunden worden. Zeugen hätten den Mann entdeckt. Gegen 4.30 Uhr wurde der Notruf gewählt. Polizei, Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Der Notarzt stellte bei dem 50-Jährigen den Tod fest.

Toter in Heidenheim: Beim 50-Jährigen waren laut Polizei Verletzungen zu sehen

Am Körper des Mannes seien Verletzungen zu sehen gewesen, hieß es in einer Mitteilung am Vormittag. Die Polizei habe deshalb die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe sowie die Geschehensabläufe herausfinden. Aus den bisher durchgeführten Ermittlungen habe sich nun der dringende Verdacht ergeben. Nähere Hintergründe wurden in einer erneuten Mitteilung gegen kurz nach 16 Uhr zunächst nicht bekannt gegeben. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.