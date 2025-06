Transporter in Flammen: A7 wegen Brand in Richtung Ulm gesperrt

Ein Transporter ist am frühen Freitagmorgen auf der A7 bei Heidenheim ausgebrannt. Die Autobahn war in Richtung Ulm für mehrere Stunden gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei aber nicht.

Aus unbekannter Ursache verlor ein 3,5-Tonner gegen 4.45 Uhr an Leistung. Deshalb hielt der Fahrer kurz nach der Anschlussstelle Giengen/Herbrechtingen auf dem Standstreifen an. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug mit Verbrennungsmotor in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das Fahrzeug brannte aber komplett aus. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Ebenso die Brandursache. Der Fahrer blieb unverletzt.

Während der Lösch- und Abschlepparbeiten musste die Richtungsfahrbahn zunächst komplett gesperrt werden. Für die Bergungs- und Abschleppmaßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Da auch die Fahrbahnoberfläche erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, erfolgte eine Absicherung durch die Autobahnmeisterei. Gegen 7.30 Uhr war lediglich der linke Fahrstreifen befahrbar. (AZ)