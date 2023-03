Zeugen finden toten Mann in Wohnung: Woher stammen seine Verletzungen?

In Heidenheim wurde in der Nacht ein Mann tot in einer Wohnung gefunden. Er soll Verletzungen aufgewiesen haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Ein 50-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag tot in seiner Wohnung in Heidenheim aufgefunden worden. Die Hintergründe aber scheinen noch unklar, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilt.

Demnach hätten Zeugen den Mann leblos in einer Wohnung in der Degenhardstraße entdeckt. Gegen 4.30 Uhr hätte dann ein Zeuge den Notruf gewählt. Polizei, Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Der Notarzt stellte bei dem 50-Jährigen den Tod fest.

Toter in Heidenheim: Beim 50-Jährigen waren laut Polizei Verletzungen zu sehen

Am Körper des Mannes seien Verletzungen zu sehen gewesen, heißt es. Die Polizei habe deshalb die Ermittlungen aufgenommen und will nun die Hintergründe sowie die Geschehensabläufe herausfinden. Weitere Umstände seien noch nicht bekannt, so die Ermittler in ihrer Mitteilung gegen 10 Uhr.

Die Polizei werde berichten, sobald weitere Informationen bekannt sind und diese nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft bekannt gegeben werden dürfen. Telefonische Anfragen zu diesem Fall werden nicht beantwortet, heißt es. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.