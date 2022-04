Heidewitzka! Im Juni steigt das Festival von Red-White Dynamite

Zweimal wurde das Festival des Bayern-Fanclubs wegen Corona abgesagt, in diesem Juni geht es endlich über die Bühne.

Dass sie auch in diesem Jahr die Meisterschaft des FC Bayern München feiern werden, das ist für die Mitglieder des Schießener Fanclubs Red-White Dynamite eine Selbstverständlichkeit. Die Ergebnisse des vergangenen Wochenendes – die Bayern gewinnen, Dortmund patzt gegen Leipzig – haben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie das wie fast immer lange vor dem letzten Bundesliga-Spieltag am 14. Mai tun werden. Umso besser, denn dann sind die Bayern-Fans wieder topfit bei ihrem Heidewitzka-Festival, das im Corona-Jahr 2021 zweimal abgesagt wurde und das sie in diesem Juni endlich zusammen mit den Sportfreunden Schießen und der Trachtenkapelle Schießen austragen werden.

Den Auftakt im Festzelt machen am Freitag, den 10. Juni, die Kastelruther Spatzen aus Südtirol. Am Samstag, den 11. Juni, geht es unter dem Motto „Volksrockparty 1“ los mit den zwei regional bekannten Bands „die jungen Illertaler“ und „Brassbrutal“. Danach übernehmen die Dorfrocker aus Franken, mit denen die Bayern-Fans eine langjährige Freundschaft pflegen. Weiter in Tracht geht es dann am Mittwoch, den 15. Juni mit der „Volksrockparty 2“ mit den Troglauern aus der Oberpfalz und den Draufgängern aus Österreich. Den Freitag, 17. Juni, sollten sich alle Malle-Fans im Kalender anstreichen. Bei der „Heidewitzka meets Mallorca“-Party sind unter anderem die Partyband Dirndlknacker sowie die Mallorca-Stars Honk, Lorenz Büffel, Isi Glück und Ikke Hüftgold dabei. Zum Abschluss am Samstag 18. Juni, kommen die Fans anderer Musik bei einem „Feuerwerk der Blasmusik“ auf ihre Kosten. Dann spielen im Festzelt die Musikkapelle Bubenhausen, die Rothalmusikanten aus Oberroth, die Musikkapelle Kirchhaslach sowie die Blaskapelle Unterroth auf.

Etwa 300 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen sind an der Organisation beteiligt, der Erlös des Heidewitzka-Festivals wird teilweise gespendet. (pim)

Vorverkauf Karten gibt es am 16. April von 10 bis 13 Uhr im Vereinsheim in Schießen, Stoffenrieder Str. 2, in allen Filialen der Raiffeisenbank Mittelschwaben und online.