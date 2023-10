Vier Schwerverletzte bei Unfall: Auto kracht in Gegenverkehr

Unter den vier Schwerverletzten ist auch ein erst ein Jahr altes Kind. Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls war wohl alkoholisiert.

Vier Personen haben bei einem Unfall am Dienstag bei Heiningen im Kreis Göppingen schwere Verletzungen erlitten. Der mutmaßliche Verursacher stand laut Polizei unter dem Einfluss von Alkohol.

Der Unfall ereignete sich am Tag der Deutschen Einheit kurz vor 19.45 Uhr. Der 65-jährige Fahrer eines Dacia fuhr von Heiningen in Richtung Jebenhausen. Zunächst geriet er nach rechts auf den Grünstreifen und verlor danach die Kontrolle über sein Auto. Der Dacia kam auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Citroen.

Dessen 33-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Bei der Aufnahme des Unfalls roch der Unfallverursacher nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln.

Im Citroen befand sich noch eine 33-jährige Frau und ein einjähriges Kind. Alle vier am Unfall beteiligte Personen erlitten schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Den Schaden an den total beschädigten Autos schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. (AZ)