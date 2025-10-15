Wärme aus der Donau: So soll der 16 Meter hohe Speicher nahe dem Edwin-Scharff-Haus aussehen

An vielen Stellen in der Stadt wird derzeit gebaggert, um Fernwärmeleitungen zu verlegen. Zum Beispiel in der Augsburger Straße, wo unter anderem das Rathaus ans Netz angeschlossen wird. Wenn die Baustellen abgeschlossen sind, wird davon nichts mehr zu sehen sein, da die Leitungen im Untergrund liegen. Unübersehbar werden dagegen mehrere Gebäude in die Höhe ragen, die die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) bauen will, um ihre geplanten Flusswasserwärmepumpen in Neu-Ulm zu betreiben. Im Bauausschuss ging es nun um die Frage, wie die Wärmespeicher aussehen sollen.

Die Flusswasserwärmepumpen werden in der Silcherstraße und in der Kantstraße gebaut

Die Anlagen werden in der Silcherstraße und beim Hallenbad in der Kantstraße in unmittelbarer Nähe des Landratsamts gebaut. Dort entstehen jeweils die Energiezentralen für die Wärmepumpen. Das hat der Ausschuss bereits im Juli beschlossen. Das Flusswasser wird aus der Donau entnommen und über Leitungen dorthin transportiert. Zum einen über den Donauradweg und den Parkplatz des Edwin-Scharff-Hauses in die Silcherstraße, zum anderen über den Radweg und die Kantstraße zum Hallenbad. Die im Flusswasser enthaltene Wärme wird genutzt, um umweltfreundlich zu heizen. Das abgekühlte Wasser wird dann wieder zurück in den Fluss geleitet.

In der Energiezentrale befinden sich jeweils ein Wärmetauscher und eine Wärmepumpe sowie eine Trafo-Kompaktstation, daneben steht ein Wärmespeicher. Diese „Pufferspeicher“ werden ziemlich wuchtig: Das geplante Gebäude beim Edwin-Scharff-Haus wird 16,30 Meter hoch, das am Hallenbad 16,90 Meter. Laut SWU müssen die Speicher wegen des Drucks im Netz mindestens 16 Meter hoch sein. Technisch gebe es zwar noch andere Lösungen, doch das würde die Kosten deutlich in die Höhe treiben.

Bei einer Informationsveranstaltung im Johanneshaus wurden kürzlich mehrere Gestaltungsvarianten vorgestellt. Im Publikum kamen die Speicher in Wasseroptik am besten an. Die Verwaltung schlug deshalb vor, beide Gebäude so zu bauen. Teilweise sollen sie auch begrünt werden.

Wie umfangreich die Bepflanzung wird, sei aber noch nicht im Detail erklärt, erläuterte Stadtbaudirektor Markus Krämer im Bauausschuss auf Nachfrage. Die Energiezentrale in der Silcherstraße soll hell gestaltet werden, das Pendant in der Kantstraße holzverkleidet. Nächstes Jahr soll gebaut werden. Ab 2027 soll die neue Anlage Wärme liefern. Ziel ist das Gleiche wie beim Ausbau der Fernwärme: Die Wärmeversorgung soll klimafreundlicher werden, der CO₂-Ausstoß sinken.

Mit dem Aussehen der geplanten Wärmespeicher in Neu-Ulm sind nicht alle einverstanden

„Das ist ein starkes Signal für den Klimaschutz, das wir hier senden“, sagte Alpay Artun (Grüne). Enttäuschend sei lediglich die geringe Resonanz auf die Einladung zur Informationsveranstaltung. „Wie anfällig wird die Holzverkleidung sein?“, wollte Julia Lidl (CSU) wissen. „Ist die in ein paar Jahren noch schön?“ Die Verwaltung habe hinsichtlich der Haltbarkeit keine Bedenken, meinte dazu Markus Krämer. Die Verkleidung sei pflegeleicht.

„Das ist ein Zweckbau und hat eine passende Bemalung“, sagte Rudolf Erne (SPD) zur Gestaltung der Speicher. Aus Sicht von Waltraud Oßwald (CSU) passt die Wasseroptik allenfalls beim Hallenbad in der Kantstraße, in der Silcherstraße hingegen überhaupt nicht. Sie hatte bereits im Juli ihre Bedenken geäußert, „neben dem Edwin-Scharff-Haus so ein Ungetüm hinzustellen“. Die Mehrheit im Bauausschuss war mit der vorgeschlagenen Gestaltung zufrieden. Außer Waltraud Oßwald und Patrick Bais (JU) stimmten alle Stadträtinnen und Stadträte zu.