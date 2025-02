Dicker Ast rutscht ab: Zwei Männer bei Baumarbeiten verletzt

Zwei Männer sind am Mittwoch bei Baumarbeiten in Herbrechtingen-Bolheim verletzt worden. Die beiden Männer befanden sich nach Polizeiangaben gegen 9.45 Uhr bei Arbeiten in einem Drehleiterkorb in der Friedhofstraße. Auf etwa drei Meter Höhe sägten sie einen dickeren Ast ab. Den wollten sie wohl gemeinsam im Anschluss zu Boden lassen. Der Ast rutschte den Männern aus den Händen. Dabei wurden die Finger eines Arbeiters eingeklemmt, während der Andere wohl das Gleichgewicht verlor und mit dem Kopf gegen den Drehleiterkorb stieß. Die 36 und 41 Jahre alten Männer kamen mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. (AZ)

