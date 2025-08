Erneute Brandstiftung? Auto und Wohnwagen gehen in Flammen auf

In einem Wald bei Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim hat in der Nacht zum Montag ein Auto gebrannt. Bereits vor wenigen Tagen hatte in der Nähe ein Wohnwagen Feuer gefangen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang sowie Brandstiftung in beiden Fällen nicht aus.

Ein Zeuge hatte am Sonntag, kurz vor 23 Uhr, den Brand gemeldet. Der Anrufer stellte bei einem Spaziergang das Feuer in dem Waldstück nördlich von Herbrechtingen fest. Die Feuerwehr Herbrechtingen rückte aus und löschte das Feuer. Bei dem brennenden Pkw handelte es sich um ein älteres Auto-Wrack.

Bereits vor zwei Wochen, in der Nacht zum Donnerstag, 17. Juli, gegen 0.30 Uhr, rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in Herbrechtingen aus. Dort sollen Unbekannte auf einer Wiese im Bereich Wartberg einen Wohnwagen in Brand gesetzt haben. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Da in beiden Fällen eine Brandstiftung und ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun der Polizeiposten Herbrechtingen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07324/919014 entgegen. (AZ)