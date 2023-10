Jugendliche nehmen starke Medikamente mit Alkohol und rasten aus

Drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren berauschen sich so stark, dass sie ins Krankenhaus müssen. Zwei von ihnen attackieren Rettungskräfte.

Bei einem Einsatz wegen eines medizinischen Notfalls sind Polizisten und Rettungskräfte in Herbrechtingen (Landkreis Heidenheim) tätlich angegriffen worden. Sie waren am Freitag gegen 22.25 Uhr alarmiert worden. Drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren hatten laut Polizei unerlaubt von einem Angehörigen starke Medikamente in Verbindung mit Alkohol eingenommen und benötigten ärztliche Versorgung.

So schildert die Polizei den Einsatz in Herbrechtingen

Die drei Jugendlichen mussten ins Krankenhaus. Aufgrund extremer Stimmungsschwankungen wollte sich ein 16-Jähriger der dringend erforderlichen Behandlung entziehen. Er musste unter Anwendung von Zwang in den Rettungswagen gebracht werden, so die Polizei. Hierbei widersetzte er sich der Maßnahme und beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte.

Sein Bekannter, ein 15-Jähriger, versuchte während des Einsatzes, mit der Faust einen Sanitäter des Rettungsdienstes zu schlagen. Auch ihn brachten die Beamten mit Gewalt in den Sanka, wogegen er sich erheblich wehrte. Beide müssen sich nun wegen mehreren Straftatbeständen verantworten. (AZ)