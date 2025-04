Lithium-Batterie defekt: Carport-Brand verursacht Schaden von 30.000 Euro

Ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Brand am Mittwoch in Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) entstanden. Gegen 13.20 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Feuer im Ferienwohngebiet Storkenreute aus. Dort brannten nach Polizeiangaben ein Gartenhaus und ein Carport. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Ersten Erkenntnissen dürfte eine defekte Lithium Batterie für den Brand verantwortlich gewesen sein. In der Gartenhütte war asbesthaltiges Material verbaut, das muss nun durch eine Fachfirma entsorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)