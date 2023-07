Mehrere Verletzte: Schlägertrupp attackiert Passanten willkürlich

Es soll wohl vier Personen gewesen sein, die in der Nacht zum Sonntag Passanten offenbar willkürlich angegriffen haben. Mehrere Verletzte sind zu beklagen.

Offenbar willkürzlich soll am frühen Sonntagmorgen in Herbrechtingen im Kreis Heidenheim ein Schlägertrupp mehrere Passanten attackiert und dabei auch verletzt haben. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Ermittler am Montag mitteilt, soll ein Mann aus der Gruppe gegen 2.25 Uhr einen 26-Jährigen in der Bahnhofstraße angegriffen haben. Bei einem Faustschlag ins Gesicht soll der 26-Jährige leichte Verletzungen erlitten haben. Nur kurze Zeit später kam es laut Polizei in der Brückenstraße zu einem ähnlichen Vorfall. Unbekannte stießen einen 18-Jährigen zu Boden. Dann soll mindestens einer der Angreifer auf ihn eingetreten haben. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Stadtgarten. Gegen 2.50 Uhr war ein 22-Jähriger im Stadtgarten, im Bereich einer Minigolf-Anlage, unterwegs. Auch er wurde von der Gruppe angegriffen.

Der Polizeiposten Herbrechtingen nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07322/96530 zu melden. Zu den Angreifern ist der Polizei nach eigenen Angaben lediglich bekannt, dass es sich wohl um eine Gruppe von vier Personen handelte. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge sollen sich die Täter, bei denen es sich vermutlich um Jugendliche oder Heranwachsende handelte, ihre Opfer willkürlich ausgesucht haben. (AZ)