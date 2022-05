Tödlicher Unfall: Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Für einen 50-Jährigen endete ein Unfall bei Herbrechtingen tödlich. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

In einer Kurve ist ein Mann im Landkreis Heidenheim mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 50-Jährige sei am Mittwoch noch an der Unfallstelle in Herbrechtingen gestorben, teilte die Polizei mit. Die genaue Unfallursache muss einem Sprecher zufolge noch geklärt werden.

Kurz vor 15 Uhr lenkte der 50-Jährige seinen VW auf der Ugenhofer Straße in Richtung Bolheim. In einer Linkskurve kam der VW dann von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. (dpa/AZ)