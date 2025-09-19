Herbstmarkt Pfaffenhofen wartet erneut mit buntem Angebot auf

Es ist wieder soweit: Am Sonntag, 21. September, ist Herbstmarkt in Pfaffenhofen. „Er bietet die perfekte Gelegenheit, zusammenzukommen, gemütlich zu bummeln und die Küche sonntags mal kalt zu lassen“, sagt Organisatorin Tamara Schnitzler. Wer ihrem Rat folgen möchte, hat von elf bis 17 Uhr auf den Straßen rund ums Rathaus ausgiebig Gelegenheit, um in ein buntes Treiben mit mehr als 30 Ständen und einer kulinarischen Meile auf dem Rathausplatz einzutauchen.

Genauso wie der Frühjahrsmarkt, der immer am Palmsonntag stattfindet, hat auch dessen herbstliches Pendant ein festes Datum: den dritten Sonntag im September. Tamara Schnitzler spricht von „bunt gemischten Anbietern“, die für jeden etwas – vom Honig bis zu Käse und Süßwaren, von Kleidung über Dekoartikel bis zu Strümpfen, vom Energieberater bis zur lokalen Kinderbuchautorin – dabeihaben. Es seien altbekannte, aber auch neue Händler vor Ort. „Ich hätte noch ein paar Plätze frei“, wendet sich die Organisatorin auch noch an kurz entschlossene Fieranten.

Neun Imbissstände wird es beim Herbstmarkt in Pfaffenhofen geben

Kulinarisch ist ebenfalls eine breite Auswahl angesagt: Neun Imbissstände kümmern sich um die knurrenden Mägen und durstigen Kehlen der Besucherinnen und Besucher. Grillhendl beispielsweise, Asiatisches, Kartoffelspezialitäten, Kaiserschmarrn, Kürbissuppe, belegte Semmeln helfen gegen den Hunger, Eis und Co. eignen sich als schmackhafter Nachtisch. „Der Getränkemarkt Hiller kümmert sich um Getränke und Sitzgelegenheiten zum Verweilen“, hebt Tamara Schnitzler hervor.

Die Vereine beteiligen sich auch am Marktgeschehen. Die Marktmusikanten haben sich ein Bastelangebot für die jungen Gäste ausgedacht, ebenso mit an Bord ist für die Unterhaltung der Mädchen und Jungs der Kinderförderverein „mitGefühl“. Die Kadeltshofer Schützen werden einen Schießstand für die Erwachsenen aufbauen und wer seine Treffsicherheit mit dem Ball unter Beweis stellen möchte, für den ist das Torwandschießen des SV Pfaffenhofen wohl genau das Richtige. Leseratten, die neuen Stoff suchen, sollten ins Rathaus zum Bücherbasar des Bayerischen Roten Kreuzes gehen.

Mittlerweile kommen auch Anbieter von weiter her zum Herbstmarkt in Pfaffenhofen

Dankbar ist die Organisatorin dem Bauhof der Marktgemeinde. Denn: Sowohl beim Aufbau als auch, was das Sicherheitskonzept betrifft, geht nichts ohne ihn. „Die Mitarbeiter opfern ihren Sonntag dafür“, lobt Tamara Schnitzler. Sie hofft nun auf gutes Wetter. 23 Grad, keinen Wind, „und dass die Sonne nicht so runterknallt“. Dies sei angenehmer für Aussteller und Besucher.

„Ich freue mich, dass es sich herumspricht“, sagt Tamara Schnitzler. Das Ausstellungskonzept gehe auf, denn es kämen mittlerweile auch Anbieter von weiter her. Für die Organisatorin ist es eine „Herzensangelegenheit“. Es stecke viel Arbeit dahinter. Ihr Wunsch: keine kurzfristigen Absagen bei den Anbietern und dass alles funktioniert. Sie hofft auf zufriedene Händler und Besucher.