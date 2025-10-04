Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Herbstzauber: Leser berichten über Lieblingsmomente und Traditionen im Herbst

Umfrage

Jahreszeit: Worauf freuen Sie sich im Herbst?

Der Sommer ist vorbei, die Tage werden jetzt rasch kürzer. Nebelgrau und buntes Laub bestimmen das Bild. Wie gehen unsere Leser damit um?
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Buntes Laub, satte Farben und Nebelgrau. Der Herbst hat viele Facetten.
    Buntes Laub, satte Farben und Nebelgrau. Der Herbst hat viele Facetten. Foto: Patrick Pleul/dpa

    Am 22. September setzte mit der Tagundnachtgleiche aus astronomischer Sicht der Herbst ein. Das bedeutet, dass die Tage nun kürzer werden bis zur Wintersonnenwende, die heuer auf den 21. Dezember fällt. Für viele Menschen hat der Herbst etwas Bedrückendes, die Natur zeigt sich in ihrer Vergänglichkeit. Es geht auf den Winter zu, auch wenn davor noch der eine oder andere warme Tag geschenkt wird. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir wissen: Worauf freuen Sie sich im Herbst? 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden