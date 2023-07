Haus brennt komplett nieder: Polizei schätzt Schaden auf 500.000 Euro

Das Haus ist unbewohnt, brannte in der Nacht aber komplett nieder. Die Brandursache ist noch unklar.

Ein unbewohntes Haus ist am frühen Dienstagmorgen in Hermaringen (Kreis Heidenheim) ein Raub der Flammen geworden. Die Polizei beziffert den Schaden nach ersten Schätzungen auf circa eine halbe Million Euro.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand gegen 2.50 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr am vor Ort im Hohweiher eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Das unbewohnte Haus brannte trotz aller Bemühungen der Feuerwehr ab. In der Nähe stehende Gebäude wurden durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf die Brandursache gibt es laut Polizei noch nicht. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)