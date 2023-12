Alle Zimmer durchwühlt: Schmuck bei Einbruch in Wohnhaus gestohlen

In Heroldstatt wird in ein Haus eingebrochen. Alle Zimmer werden dabei durchwühlt. Die Polizei ermittelt jetzt.

Bei einem Einbruch in Heroldstatt (Alb-Donau-Kreis) ist Schmuck aus einem Wohnhaus in der Wörthstraße gestohlen worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat am Mittwoch zwischen 8.15 und 18.30 Uhr. An dem Einfamilienhaus wurde mit einem Werkzeug ein Fenster aufgehebelt. So gelangte der Täter ins Innere und suchte dort nach Brauchbarem. Sämtliche Zimmer wurden durchwühlt. Spezialisten der Polizei haben die Spuren an dem Tatort gesichert. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07391/588-0 entgegen genommen. (AZ)