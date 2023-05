Wieder werden Maibäume angesägt: Polizei sucht Zeugen

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in diesem Jahr: Wieder werden zwei Maibäume mutwillig angesägt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In den Heroldstatter Ortsteilen Ennabeuren und Sontheim sind jeweils die Maibäume mutwillig angesägt worden. Dabei ist nach Angaben der Polizei Sachschaden entstanden. Doch vor allem dürften die Menschen, die die Bäume mit viel Liebe und Mühe schmücken und aufstellen, sauer sein.

Wie die Ermittler an diesem Donnerstag mitteilen, hatten sich bislang Unbekannte bereits am Sonntag an den Bäumen zu schaffen gemacht. Einer Zeugin fielen gegen 1 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen in unmittelbarer Nähe des Maibaums in Sontheim auf. Der Baum stand in der Straße Am Berg und wurde mutwillig von den Unbekannten beschädigt.

Wie die Zeugin später berichtete, hatten die Täter den Stamm mit einer Motorsäge bearbeitet. Sie machte auf sich aufmerksam und die beiden Personen ergriffen zu Fuß die Flucht. In der Erlenstraße stiegen sie in einen silbernen Kleinwagen und flüchteten in Richtung Ennabeurer Weg. Die Frau notierte sich das Kennzeichen und meldete es am Sonntagmorgen einem Gemeindeverantwortlichen und der Polizei.

Dabei sei auch bekannt geworden, dass der Maibaum im Ortsteil Ennabeuren in der Nacht zum Sonntag von Unbekannten angegangen worden war. Denn bei einer Überprüfung des Stammes war ein ähnlicher Einschnitt von einer Motorsäge erkennbar.

Die Stämme wurden in beiden Fällen von den Tätern so bearbeitet, dass ernsthafte Gefahren davon ausgingen. Die Maibäume mussten noch am Sonntagmorgen unter aufwendigem Einsatz von Maschinen gekürzt werden. Erst danach war eine sichere Aufstellung der geschmückten Bäume wieder möglich. Für den Arbeits- und Maschineneinsatz sind Kosten von mehreren Hundert Euro angefallen.

Die Ermittlungen der Polizei zum Halter des flüchtigen Fahrzeugs dauern noch an. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag, zwischen Mitternacht und 1 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Laichingen unter der Telefonnummer 07333/950960 melden.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm ist es nicht der erste Fall von mutwillig beschädigten Maibäume. So wurden zuletzt ähnliche Fälle in Ringschanit und Winterreute gemeldet, wo die Maibäume angesägt und zerstört wurden. (AZ)