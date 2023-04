Theaterei Herrlingen

Exklusives Erlebnis: Hier wird Theater für nur zwei Zuschauer gespielt

Plus Während des Corona-Lockdowns entwickelte Schauspielerin Lisa Wildmann einen Theaterabend - pandemiegerecht für zwei Zuschauer.

"Als Frau Irene die Treppe von der Wohnung ihres Geliebten hinabstieg, packte sie mit einem Male wieder jene sinnlose Angst. Ein schwarzer Kreisel surrte plötzlich vor ihren Augen, die Knie froren zu entsetzlicher Starre." So beginnt einer der eindrucksvollsten Texte von Stefan Zweig, "Angst", geschrieben 1910 in Wien. In der Theaterei Herrlingen ist dieser Text in einer besonderen Fassung zu erleben.

Im Lockdown war Kreativität gefragt

"Angst" ist ein mit einer Sprache wie Nadelstiche aufnotiertes Psychogramm einer Frau, die ein Liebesverhältnis beginnt und dafür schreckliche Ängste aushalten muss: Was geschieht, wenn ihr Ehemann herausfindet, dass sie ihn betrügt? Die österreichische Schauspielerin und Regisseurin Lisa Wildmann, seit Jahren auch in der Theaterei Herrlingen auf der Bühne, nahm sich diesen Text während des Corona-Lockdowns 2020 vor. "Plötzlich war alles abgesperrt, man konnte nichts tun, oder, genauer gesagt, man durfte nichts tun", erinnert sich Wildmann. Für die freiberufliche Darstellerin ein Desaster – aber auch eine Herausforderung. Anstatt in Trübsal zu versinken, bereitete sie den Zweig-Text als Solo-Abend für die Bühne vor. Die Corona-Bedingungen gaben dem Vorhaben, für das Wildmann auch ein kleines Fördergeld bekam, einen besonderen Twist: Das Stück sollte jeweils nur vor und mit maximal zwei Gästen gespielt werden. Und: Der gesamte Zuschauerraum ist die Bühne.

