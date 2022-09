Musikalische Premiere in der Theaterei Herrlingen

A-Cappella-Sänger Patrik Bopp und Marimbaspielerin Jasmin Kolberg haben sich zusammengetan und treten nun als Duo auf. Ihren ersten öffentlichen Auftritt haben sie in der Theaterei.

Eine musikalische Premiere gibt es diesen Samstag, 1. Oktober, in der Theaterei in Herrlingen. Marimba-Spielerin Jasmin Kolberg und Patrick Bopp (bekannt als Sänger der A-Cappella Gruppe Füenf) am Klavier haben ihren ersten größeren gemeinsamen Auftritt. Sie beschreiten als Duo neue Wege und präsentieren das lebhafte Marimbakonzert des Brasilianers Ney Rosauro sowie mehrere Tangos von Astor Piazzolla mit spannenden Arrangements und Improvisationen. Kompositionen von Eric Sammut und Johann Sebastian Bach ergänzen das Programm.

Im Konzert werden die Künstler in einer angeregten Moderation Bezug auf die einzelnen Musikstücke und Komponisten nehmen. Es werde ein kurzweiliger Abend, der für Klassikliebhaber wie für Crossover-Fans etwas im Angebot hat, verspricht Jasmin Kolberg. Ihr Instrument, das Marimba, wird in Mexiko als „las maderas que cantan“ (zu deutsch: „das Holz, das singt“) bezeichnet. Mit ihrem Spiel will sie dem Publikum die Bedeutung dieser Metapher näherbringen. (AZ)