Herrlingen

vor 48 Min.

"Oh mein Gott" in der Theaterei: Therapie für den Allmächtigen

Nikolaus Büchel als Gott und Lisa Wildmann als Ela in Anat Govs Stück "Oh mein Gott", das in der Theaterei Herrlingen gespielt wird.

Plus "Oh mein Gott" von Anat Gov findet begeistertes Echo in der Theaterei Herrlingen. Das kluge und vergnügliche Stück hinterfragt unsere Kultur grundlegend.

Von Florian L. Arnold

Wie oft sagt man im Alltag "Oh mein Gott", ohne an den Genannten zu denken? Dieses Problem wird sich Ela (Lisa Wildmann), von Beruf Psychotherapeutin und zugleich Urenkelin von Sigmund Freud, bald nicht mehr stellen. Eigentlich ist schon Feierabend, als sich bei ihr ein dringender Patient ankündigt. Er will anonym bleiben, gibt nur den ersten Buchstaben seines Namens preis: G. Vielleicht ein Prominenter? Ela, die schon vollauf mit der Sorge um ihren autistischen Sohn (Elias Wildmann) beschäftigt ist, will dem Unbekannten helfen und lässt ihn herein – nicht ahnend, wem sie da Praxis und Therapieliege anbietet: Es ist niemand Geringerer als Gott persönlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .