Reizvolle Kammermusik in der Theaterei

Plus Das Bläsertio Tre Colori gastierte in der Theaterei Herrlingen. Die drei Frauen begeisterten mit facettenreicher Musik.

Die Theaterei Herrlingen bietet seit jeher neben den eigenen Inszenierungen immer wieder gepflegten Gastspielen die Bühne; so war das 25 Jahre lang unter Wolfgang Schukrafts Leitung, so hält es auch die Nachfolgerin Edith Erhardt. Mit dem Bläsertrio Tre Colori aus dem Stuttgarter Raum war nun einmal mehr feine Kammermusik auf der Theaterbühne zu erleben – unkonventionell, lebendig, überaus abwechslungsreich.