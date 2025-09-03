Theaterei Herrlingen beendet Sommerpause

Die Theaterei Herrlingen beendet ihre Sommerpause. Am 6. September geht es dort wieder los – zunächst mit einem Wochenende über Männer und Frauen, ehe bekannte und beliebte Theatereiproduktionen auf die Bühne zurückkommen.

Sibylle und Petra Schleicher nehmen das Publikum am Samstag, 6. September, um 20 Uhr in Form einer szenischen Lesung mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Frauen. Eine Reise durch das, was sie in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten alles geleistet haben. Der Abend sei „eine Hommage an alle Frauen und ihre Berufe, musikalisch, lustig, literarisch, dokumentarisch und leidenschaftlich!“. Alle Frauen sollen gefeiert werden. Denn ohne sie wäre die Welt eine schlechtere, heißt es in der Ankündigung zur Lesung.

Singlefrau, Mitte 30, berichtet über „Männer und andere Katastrophen“

Am Sonntag folgt der weibliche Blick auf das andere Geschlecht – die Männer. Unter dem Titel „Männer und andere Katastrophen“ beackert Daniela Michael das Thema Singelfrau, Mitte 30, kinderlos. Mit Herz, Humor und einem guten Schuss Ironie will sie auch diesen Lebensabschnitt unbeschadet überstehen und sie köstlich unterhalten. „Männer und andere Katastrophen“ beginnt am Sonntag, 7. September, bereits um 17 Uhr.

Nach diesem Auftaktwochenende nimmt die Theaterei zwei bereits bekannte Produktionen wieder auf den Spielplan. Ab Freitag, 12. September, spielen Frank Ehrhardt und Nadien Ehrenreich wieder in „Die Tanzstunde“ von Mark St. Germain. In dem Stück treffen ein Autist und eine Tänzerin mit Beinverletzung aufeinander. Ab dem 19. September wird dann auch wieder „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ gespielt – ein tragikomisches Stück über einen Todkranken, der mit dem Leben abgeschlossen hat und ins Hospiz zieht. Das Problem: So todkrank ist er gar nicht.

Tickets für die Veranstaltungen der Theaterei gibt es im Kartenbüro der Theaterei (01522 8958800 oder info@theaterei.de) oder online bei ulmtickets.de. (AZ)