Uraufführung in der Theaterei Herrlingen: Was tun, wenn der Tod naht?

Plus Im Roman "Die Puppenspielerin" der Nersinger Autorin Sibylle Schleicher geht es um das schwierige Abschiednehmen. Die Theaterei bringt die Geschichte auf die Bühne.

Im Herbst des vergangenen Jahres veröffentlichte die in Nersingen lebende Schauspielerin und Autorin Sibylle Schleicher ihren autobiografisch beeinflussten Roman „Die Puppenspielerin“ – ein Stoff, der Edith Ehrhardt, Prinzipalin der Herrlinger Theaterei, so sehr beeindruckte, dass sie aus dem Roman ein Bühnenstück schuf. Am 6. Dezember um 19 Uhr wird „Die Puppenspielerin“ in der Theaterei uraufgeführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

