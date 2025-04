Egal ob Hochzeit, Kindergeburtstag oder Gender-Reveal-Party: Die Ulmer Schwestern Katharina und Vicky Boka haben Dekorationen für jeden Anlass. Besonders ihre Auswahl an Ballons ist beeindruckend – diese lassen sich außerdem personalisieren. Am Donnerstag eröffnen die Schwestern ihr Geschäft „Hey Party“ in der Ulmer Innenstadt. Damit geht für sie ein Traum in Erfüllung.

