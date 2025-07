Kirchberg an der Iller 565 Pflanzen in drei Tagen: So läuft die Cannabis-Ernte bei „High Society Donau-Iller“

Bei der Anbauvereinigung High Society Donau-Iller war großes Ernte-Wochenende. So mancher fühlt sich dabei wie bei der „Auslese am Weinberg“. Ein Besuch vor Ort.