Als am vergangenen Samstag mehrere hundert Menschen in Ulm gegen die AfD protestierten, kam es zu Zusammenstößen mit AfD-Wahlkämpfern. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines Hitlergrußes, den ein Unbekannter zeigte. Der Ulmer AfD-Stadtrat Nicolas Brickenstein wurde von der Polizei zum Revier mitgenommen. Was genau war passiert?

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AfD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis