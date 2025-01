Böllerwurf beim Aufhängen von Wahlplakaten: Polizei sucht Zeugen

Aus einem Auto heraus wurden in Hochdorf im Kreis Biberach Böller in Richtung von zwei Männern geworfen, die gerade dabei waren Wahlkampfplakate aufzuhängen. Jene Personen im Auto sollen zuvor vorbeigefahren sein und die Männer beleidigt haben. Die Polizei sucht Zeugen, hält sich aber bei bestimmten Informationen bedeckt.

Der Vorfall hat sich nach Angaben der Ermittler am vergangenen Samstag, kurz nach 16.30 Uhr, in der Hauptstraße. Ein 22-Jähriger und ein 68 Jahre alter Mann waren dort als Wahlkampfhelfer beschäftigt. Die Männer befestigten Wahlplakate an einem Laternenmast, als es zu den Beleidigungen und dem Angriff von einem Auto heraus gekommen sein soll.

Zunächst sei der silberfarbene Mercedes Kombi, besetzt mit zwei jüngeren Männern im Alter von circa 25 Jahren, an den beiden Wahlkampfhelfern vorbeigefahren. Bei heruntergelassener Scheibe hätte wohl der Beifahrer beleidigende Worte in Richtung der beiden Männer gerichtet. Anschließend soll das Auto gewendet haben und einer der Insassen hätte erneut Beleidigungen sowie einen Feuerwerksköper in Richtung des 22-Jährigen und des Seniors geworfen haben.

Die beiden Männer hatten Glück, denn der Böller soll den polizeilichen Erkenntnissen zufolge nur rund zwei Meter vor den Wahlkampfhelfern entfernt detoniert sein. Anschließend raste der silberne Kombi davon. Ein Kennzeichen konnten die beiden Männer nicht ablesen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Der Beifahrer wurde als dunkelhaarig beschrieben. Auf die Frage, welche Partei die Wahlkampfhelfer unterstützen, macht die Polizei keine Angaben. Dazu werden grundsätzlich keine Informationen bekannt gegeben: Das sei so Vorgabe, sagt ein Polizeisprecher. Die beiden Täter und auch einen weiteren Zeugen, der die Tat wohl mitbekommen hatte, werden nun jedoch gesucht. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07351/4470 entgegen. (AZ/krom)