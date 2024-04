Tödlicher Unfall auf B30: 28-Jähriger kracht frontal in Lkw und stirbt

Auf der B30 kam es zu einem tödlichen Unfall. Ein 28-Jähriger starb. Im Netz löst der Tod des jungen Mannes große Trauer aus.

Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen auf der B30 bei Hochdorf im Kreis Biberach ist ein 28-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann war mit seinem Auto frontal in einen Lkw gekracht.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 28-Jährige gegen 3.20 Uhr mit seinem Opel die Bundesstraße auf Höhe von Unteressendorf in Richtung Biberach. In einer Rechtskurve soll er deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Sein Auto geriet ins Schleudern und kam deshalb auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem 40-Tonner, der in diesem Moment in Richtung Ravensburg unterwegs war.

Tödlicher Unfall: Mann aus Blaubeuren kracht mit Auto in Lkw

Der 45-jährige Fahrer des Sattelzugs hatte laut Polizeiangaben noch versucht, den Unfall zu verhindern, indem er auswich. Doch das gelang ihm nicht mehr. Der 28-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Tod des jungen Mann löste insbesondere im Netz große Bestürzung in Trauer aus. Er kommt demnach aus Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Sein Fahrzeug kam laut Polizei nach dem Unfall von der Fahrbahn ab und blieb mehrere Meter neben der Fahrbahn in einem Acker stecken. Der Pkw und auch der Sattelzug mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Von der Staatsanwaltschaft wurde die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet. Die B30 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. (AZ)