Abschied mit Applaus: HNU feiert ihre Absolventinnen und Absolventen

213 Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Neu-Ulm (HNU) haben Anfang Juli gemeinsam mit Familie, Freunden, Mitstudierenden, Professorinnen und Professoren und der Hochschulleitung ihren Studienabschluss gefeiert. Die Absolventengala im Congress Centrum Ulm war nicht nur für die Studierenden ein Meilenstein, HNU-Präsidentin Professor Dr. Uta M. Feser verabschiedete vor 750 Gästen den letzten Jahrgang in ihrer Amtszeit. Den an diesem Abend verliehenen Neu-Ulmer Hochschulpreis erhielt die Absolventin Sandra Zscharnack für ihre Bachelorarbeit.

Die Absolventin Sandra Zscharnack erhielt den Neu-Ulmer Hochschulpreis 2025 von HNU-Vizepräsidentin Professorin Julia Kormann und Steffen Fromm, Vorstandsmitglied des Fördervereins. Foto: Bernd Jaufmann

Insgesamt haben in den vergangenen zwölf Monaten 610 Studierende einen Bachelor- und 124 einen Masterabschluss an der HNU erworben – zwei davon mit der Bestnote 1,0. Feser schlug mit einem Zitat des römischen Dichters Ovid – „Tempora mutantur, nos et mutamur in illis“ – „Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen“ den Bogen zu den tiefgreifenden Veränderungen, die unsere Zeit prägen: von Künstlicher Intelligenz über neue Arbeitswelten bis hin zu globalen Krisen. Inmitten dieses Wandels hätten die Studierenden nicht nur Wissen und Kompetenzen erworben, sondern auch Haltung und Verantwortung gezeigt. Die Präsidentin betonte die Rolle der HNU als Ort des Austauschs, der Innovation und der internationalen Perspektiven und würdigte auch die internationalen Studierenden, die das Campusleben bereichert haben. (AZ)

Auch Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen: „Ihr Erfolg ist das Ergebnis von Fachwissen, Engagement und auch Ihre Professorinnen und Professoren haben einen erheblichen Beitrag dazu geleistet.“ Jetzt beginne ein neuer Abschnitt: „Nutzen Sie die Chance, Ihr Potenzial zu entfalten, Verantwortung zu übernehmen und mit Ihren Ideen die Zukunft mitzugestalten.“

Hutwurf der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der HNU. Foto: Bernd Jaufmann

Für ihre Bachelorarbeit zum Thema „Choice Overload“ erhielt Sandra Zscharnack, Absolventin im Studiengang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.), den vom Förderverein der Hochschule Neu-Ulm gestifteten Neu-Ulmer Hochschulpreis. Steffen Fromm, Vorstandsmitglied des Fördervereins, überreichte ihr den mit 1000 Euro dotierten Preis gemeinsam mit HNU-Vizepräsidentin Prof. Dr. Julia Kormann. Sandra Zscharnack, derzeit auch Lehrbeauftragte an der HNU, beleuchtet in ihrer Arbeit das Phänomen der Überforderung durch zu viele Wahlmöglichkeiten.

Im Anschluss ehrte Professor Julia Kormann die Mitglieder der Studierendenvertretung (StuVer) für ihren Einsatz. Während ihres Studiums setzten sie sich für ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen ein und leisteten damit einen wertvollen Beitrag zu einem gemeinschaftlichen und vielfältigen Campusleben. Eine Urkunde erhielten Nick Podstawski, Lavinia-Maria Rus, Vanessa Stumpf, Tamara Tabery, Laura Windbühler und Sandra Zscharnack. Dann folgte der emotionale Höhepunkt des Abends: der traditionsreiche Hutwurf auf der Treppe des Congress Centrums. Musikalische Beiträge gab es an dem Abend vom HNU-Chor unter der Leitung von Markus Romes, von Jo! Loop und der Band Road String Army. HNU-Alumnus Sascha Vespermann führte durch den Abend.

Hutwurf der Fakultät Gesundheitsmanagement der HNU. Foto: Bernd Jaufmann