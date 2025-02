Was Besucherinnen und Besucher bei der Roggenburger Hochzeitsmesse erwartet

Wer „Traumhaft heiraten“ möchte, der kann am Sonntag, 23. Februar, von 11 bis 17 Uhr im Roggenburger Klostergasthof vorbeischauen. Dort geht die Hochzeitsmesse in ihre zweite Runde – nach dem Auftakt im Jahr 2023. „Wir erwarten rund 20 Aussteller“, berichtet Organisatorin Marianne Müller. Über die Größenordnung der Veranstaltung erklärt die gastronomische Leiterin des Klostergasthofs: „Sie ist nicht größer und nicht kleiner als beim vergangenen Mal.“ Was sie hinzufügt: „Wir sind aber anders aufgestellt.“

Ob Make-up oder Brautmoden, ob Juwelier oder Reisebüro – die Aussteller kommen alle aus der Region, sagt sie. „Der Grundgedanke hat sich nicht geändert“, erklärt Marianne Müller zur Neuauflage. Zum Rahmenprogramm gehören ihren Worten zufolge unter anderem eine Brautmodenschau mit musikalischer Untermalung und Live-Gesang. Wie die ökologische Alternative zu Luftballons aussieht – Schaumherzen nämlich – wird auf der Messe ebenfalls präsentiert. Daneben wirbt das Kloster für ein Fotoshooting für Brautpaare in zwei seiner altehrwürdigen Räume. Und natürlich wird sich auch der Klostergasthof als Ausrichter für Festivitäten aller Art anbieten. Dazu lässt Marianne Müller ein Hotelzimmer zur Besichtigung herrichten.

Mehrere Dienstleister arbeiten bei der Hochzeitsmesse in Roggenburg Hand in Hand

Mit dabei sind im Saal und den Nebenräumen Mitglieder des Vereins „5 Sterne Hochzeit – Die Hochzeitsprofis“, unter dessen Dach sich Dienstleiter rund um das Thema zusammengeschlossen haben. Dazu gehört übrigens auch Marianne Müller. Aber auch Externe stellen aus, versichert sie.

Ein starkes Argument, die Hochzeitsmesse zu wiederholen, sei der Erfolg der Premiere: „Die Resonanz war unglaublich“, beschreibt die Gastronomin das Feedback von Anbietern und Besuchern. Das Ambiente, das Flair, hätten gestimmt, es seien gute Gespräche geführt worden. „Hochzeit hat viel mit Gefühl zu tun“, resümiert Marianne Müller. Was sie noch sagt: „Hausmessen liegen im Trend.“ Hier könne man sich ganz anders auf die Bedürfnisse der Kunden einstellen, sich ganz anders mit ihnen unterhalten als auf Großveranstaltungen. „Hier werden sie nicht überladen mit Infos“, findet die Organisatorin.

„Es sind Leute mit denen ich gerne zusammenarbeite“, sagt Marianne Müller über die Aussteller. Alles sei aus einer Hand: „Wir sind ein Verein und können uns gegenseitig empfehlen.“