Hochzeitstaubenverbot in Ulm: Anbieter aus Illertissen bemängelt Falschinformationen zum Thema

Weiße Tauben ziehen ihre Kreise über dem Garten von Christian Hartl in Illertissen. Als er die Dose mit dem bunten Körnerfutter aus Mais, Erbsen, Getreide und mehr schüttelt, kehren manche Tiere in den Taubenschlag zurück. Andere fliegen weiter, sie sind heute schon satt. Die Tiere sind Hartls großes Hobby. Im Nebenerwerb stellt er sie auch als Hochzeitstauben zur Verfügung. In Ulm ist das jetzt verboten – zumindest auf öffentlichen Flächen.

