Vollsperrung und kilometerlanger Stau nach größerem Polizeieinsatz auf A8

Pendlerinnen und Pendler haben es heute auf der A8 in Richtung Stuttgart nicht leicht. Bei Hohenstadt kam es nach einem größeren Polizeieinsatz zu einem langen Stau.

Weil eine Person mit ihrem Auto auf der A8 zwischen dem Parkplatz Widderstall und Hohenstadt auf den Standstreifen gefahren und nicht sicher war, dass sie auf den Fahrstreifen geht, kam es am Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Das teilt eine Sprecherin der Ulmer Polizei auf Nachfrage mit. Die Autobahn wurde in Richtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Gemeldet wurde der Vorfall demnach gegen 8.30 Uhr. Zwischenzeitlich (Stand: 10.30 Uhr) ist die Vollsperrung wieder aufgehoben und der Verkehr kann nach Polizeiangaben wieder langsam an dem Fahrzeug vorbeifließen. Jedoch bildete sich ein rund zehn Kilometer langer Stau zwischen Hohenstadt und der Anschlussstelle Ulm-West. Die besagte Person befinde sich noch in der Polizeikontrolle, so die Sprecherin weiter.

Nach einem Unfall in der Nacht zum Dienstag hatte sich ab Oberelchingen bereits ein langer Stau gebildet. Ein Laster war gegen 1.30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart in einen Sicherungsanhänger gekracht. Die A8 musste stundenlang vollgesperrt werden. (AZ/krom)