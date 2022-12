Zwei Verletzte nach Unfall auf A8

Auf der A8 ereignete sich ein Unfall. Zwei jüngere Menschen werden dabei verletzt.

Bei einem Unfall am Donnerstagmittag auf der A8 bei Hohenstadt sind zwei Personen verletzt worden. Die Polizei schätzt den Schaden an den beteiligten Fahrzeugen auf insgesamt etwa 8000 Euro.

Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit einem Transporter in Richtung Stuttgart. Vor ihm fuhr ein 54-Jähriger in einem VW. Der musste wegen eines Staus bremsen. Der 56-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr in das Heck des VWs.

Bei dem Unfall erlitten eine 23-Jährige sowie ein 32-Jähriger im VW leichte Verletzungen. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Telefon: 07335/96260) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Transporter auf 3000 Euro, am VW auf 5000 Euro. Ein Abschlepper barg den Transporter. Der VW konnte weiterfahren. (AZ)