350.000 Euro für neues Fahrzeug: So rüstet die Feuerwehr aus Holzheim auf

Plus Das "Grundschutzfahrzeug" der Feuerwehr Holzheim hat die Altersgrenze bereits überschritten. Nun muss gehandelt werden. Das stellt sich als kompliziert heraus.

Es trägt den sperrigen Namen Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 und das Baujahr 1994. Damit ist eine Altersgrenze mehr als erreicht. "Zum Teil gibt es schon keine Ersatzteile mehr", berichtete Kommandant Albert Sailer dem Gemeinderat bei dessen jüngster Sitzung. Nun soll gehandelt werden. Doch das ist gar nicht so einfach – auch wegen europäischer Vorschriften.