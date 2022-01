Ärger um Tor und hohe Zäune: Bauen kann in Holzheim schwierig sein

Die Erfahrung, dass eine Schiebetoranlage am Wohnhaus nicht automatisch auf Zustimmung stößt, macht jetzt ein Bauherr. Auch die Höhe von Zäunen "An der Breite" bleibt strittig.

Ja zum geplanten Anbau, Nein zu einer Schiebetoranlage in der beantragten Höhe: Unterschiedlich beurteilt hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Vorhaben eines Bauherrn, der sein Wohngebäude unmittelbar neben der Pfarrkirche an der Ostseite erweitern möchte. Mit einigen Abweichungen vom Bebauungsplan für den Ortskern allerdings. „Die sind städtebaulich vertretbar“, meinte Bauamtsleiter Alexander Gehr.

Dies gelte nicht für die gleichzeitig beantragte Schiebetoranlage an der Hofeinfahrt zur Kirchstraße. Die vom Bauherrn gewünschte Höhe von zwei Metern widerspreche zu deutlich den baurechtlichen Vorgaben. Zum einen dürfen Gehr zufolge Einfriedungen maximal 1,20 Meter hoch ausfallen, zum andern müssen sie transparent gestaltet werden. „Das ist bei einer geschlossenen Schiebetoranlage nicht der Fall“, so der Bauamtschef weiter und empfahl dem Gremium: „Wir sollten das konsequent handhaben.“ Dem folgte der Gemeinderat einstimmig.

Dauerbrenner ist wieder Thema im Gemeinderat Holzheim

Zudem war ein alter Konflikt Thema im Gemeinderat: „Das Verfahren läuft noch, mehr ist dazu momentan nicht zu sagen“, beantwortete Bürgermeister Thomas Hartmann bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates eine Anfrage von Mitglied Martin Volk (UWH). Der hatte sich zum wiederholten Mal nach dem Stand des seit einigen Jahren schwelenden Konflikts zwischen der Gemeinde und Grundstückseignern im Neubaugebiet „An der Breite“ erkundigt. Strittig sind dabei Art und Höhe einzelner Einfriedungen.

Hartmann zufolge sind inzwischen zwei Anträge auf nachträgliche Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes eingegangen, einer davon allerdings unvollständig. Beide lägen dem Landratsamt vor. Als Grund für die verzögerte Bearbeitung vermutet der Bürgermeister einen Personalwechsel im betreffenden Zuständigkeitsbereich.

