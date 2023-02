Aktueller Stromausfall in und rund um Holzheim: Ursache ist bislang unklar

Mehrere Haushalte melden aktuell einen Stromausfall in Holzheim, Steinheim und Pfaffenhofen. Techniker der Lechwerke sind noch auf der Ursachensuche.

In und rund um Holzheim ist am Donnerstagnachmittag in mehreren Haushalten der Strom ausgefallen. Das bestätigt eine Sprecherin der Lechwerke (LEW) gegen 16.15 Uhr auf Nachfrage unserer Redaktion. Angaben zur genauen Ursache konnte sie zunächst nicht machen.

Der Auslöser für die Störung, die kurz nach 16 Uhr begann, sei ein Defekt im Umspannwerk Pfaffenhofen. Hiervon sei eine 20 kV-Leitung betroffen, die die Ortschaften Steinheim, Holzheim, Tiefenbach, Hirbishofen, Neuhausen und kleinere Weiler östlich von Neu-Ulm beziehungsweise westlich von Pfaffenhofen entlang der A7 mit Strom versorgt.

Stromausfall in Holzheim: Viele Haushalte wurden wieder ans Netz genommen

Betriebsstellen-Mitarbeiter vom LEW Verteilnetz (LVN) seien derzeit in Pfaffenhofen vor Ort im Einsatz. Durch Umschaltungen seien bereits viele der Haushalte wieder ans Netz genommen werden, so die Sprecherin gegen 17.10 Uhr.

Laut dem Onlineportal störungsauskunft.de hatten in Holzheim zwischenzeitlich 56 Nutzerinnen und Nutzer verteilt über den kompletten Ort einen Ausfall gemeldet. Einzelne Meldungen waren auch im Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim vorhanden. Auf der Internetseite heißt es, die Techniker seien im Einsatz. Als ein "voraussichtliches Ende" der Störung wird 17.57 Uhr angegeben. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.