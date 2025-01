Autos krachen auf Holzheimer Kreuzung zusammen: 49-Jährige muss verletzt in Klinik

Bei einem Unfall in Holzheim ist eine 49-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 77-Jährige mit ihrem Auto von der Raiffeisenstraße kommend in die Kreuzung mit der Hirbishofer Straße ein. Von der kam ein anderes Auto. Beide stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. (AZ)

