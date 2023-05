Darum wird Wasser in Holzheim ab Juli deutlich teurer

Plus Der Gemeinderat Holzheim beschließt eine Erhöhung der Wassergebühren. Die Kosten fürs Abwasser sinken dagegen.

Höchst unterschiedlich verändern sich ab Juli die Wasser- und Abwassergebühren: Das kostbare Nass wird deutlich teurer, die Ableitung in den Kanal günstiger. Die entsprechenden Satzungen hat der Gemeinderat nach einer intensiven Diskussion mit großer Mehrheit beschlossen. Als Basis dienten detaillierte Berechnungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV).

Dessen Experte Herbert Micheler hatte dem Gremium eingangs sein Zahlenwerk erläutert. Einzelne Ratsmitglieder haderten allerdings mit verschiedenen Parametern, räumten freilich teilweise eine unzureichende Beschäftigung mit den Sitzungsunterlagen ein. Notwendig werden höhere Wassergebühren Micheler zufolge jedenfalls durch die steigenden Kosten für den Unterhalt des Rohrnetzes und den Fremdwasserbezug sowie nicht zuletzt durch die allgemeinen Preis- und Lohnkostensteigerungen. Zu Buche schlagen aber auch die nicht unerheblichen Abschreibungen auf das in den vergangenen Jahren geschaffene Anlagevermögen.