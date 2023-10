So steht es um die kommunalen Wälder in Holzheim

Wiederaufforstungen, insbesondere mit Buchenpflanzen, sollen den Wald gegen den Klimawandel resistenter machen.

Einstimmig verabschiedet der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Betriebsplanungen 2024 für die kommunalen Wälder. In der Regel nur Formsache. Aber Bürgermeister Thomas Hartmann verband die Routineentscheidung mit einem Kompliment an die Forstverantwortlichen im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim: „Was die Leute machen, hat Hand und Fuß“, sagte der Rathauschef zu dem vom Amt vorgelegten Zahlenwerk.

„Das Waldmanagement funktioniert und arbeitet fast kostendeckend“, so Hartmann weiter. Dabei seien die Wälder zuletzt erfreulicherweise von größeren Schäden verschont geblieben. Nur für den Nutzungsrechtewald Holzheim weist die Bilanz rund 100 Festmeter Schadholz durch verschiedene Sturmereignisse und Borkenkäferbefall aus.

Buchen und Erlen sollen rund um Holzheim gepflanzt werden

Wesentliche Kosten entfallen hier auf Wiederaufforstungen, insbesondere mit Buchenpflanzen. Damit soll einer früheren Aussage der Betriebsleitung zufolge der Wald resistenter gegen den Klimawandel werden. Der Buchenvoranbau konnte allerdings nicht mehr wie geplant ausgeführt werden, wie dem aktuellen Rückblick des Amts zu entnehmen war.

Demnach halten sich Einnahmen und Ausgaben im Holzheimer Nutzungsrechtewald mit rund 15.000 Euro die Waage. Knapp zwei Drittel der Einnahmen entfallen freilich auf staatliche Zuschüsse. Im kommenden Jahr rechnet das Amt mit deutlich höheren Erlösen. Insofern soll nur ein Drittel des Budgets auf Fördergelder entfallen.

Während für den Neuhausener Nutzungsrechtewald keine Zahlen genannt werden, beschränken sich die geplanten Veränderungen im Gemeindewald Holzheim auf die Pflanzung von 300 Schwarzerlen, die ausschließlich mit Zuschüssen finanziert werden sollen.